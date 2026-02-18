Longiano, continua a organizzare spettacoli nel suo locale nonostante i divieti: 33enne denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Longiano, a seguito del controllo di un esercizio pubblico, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, un 33enne straniero presunto responsabile di “inosservanza di un provvedimento dell’autorità e organizzazione spettacoli o eventi senza autorizzazione”. Durante la verifica, i militari accertavano che il titolare dell’esercizio commerciale aveva violato l’ordinanza di cessazione dell’attività di pubblico spettacolo emessa dal Comune di Longiano nel novembre scorso. Contestualmente, il medesimo veniva anche amministrativamente sanzionato per aver organizzato una serata musicale, a pagamento, senza le prescritte autorizzazioni.