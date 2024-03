Longiano, Confartigianato: i dubbi sulla nuova tariffa rifiuti in un incontro con il sindaco

Ma la nuova tariffa rifiuti in vigore a Longiano dal 1° gennaio produrrà più costi e oneri per le imprese? Per quanto riguarda imprenditori e artigiani, il dilemma non ancora sciolto con tutte le apprensioni del caso è di uno dei temi principali emersi all’assemblea di Confartigianato territoriale tenutasi nella sede municipale con le imprese associate del Comune, oltre una decina quelle presenti, a cui ha preso parte anche il sindaco Mauro Graziano, che ha raccolto segnalazioni di criticità e sollecitazioni a rendere l’ambiente più favorevole allo sviluppo per le imprese comunali a valle sulla via Emilia e a monte, nei pressi del borgo storico.

Erano presenti anche la vicesindaca Sara Mosconi, il presidente Confartigianato Marcello Grassi, il vicesegretario Giampiero Placuzzi, la responsabile di zona Fabiana Paolucci e il responsabile fiscale dell’ufficio Alessandro Cavallucci. Il sindaco ha ringraziato per la preziosa occasione di confronto, non usuale da parte delle associazioni e ha condiviso la preoccupazione per la perdita di imprese negli ultimi anni mettendo in luce che l’amministrazione comunale sta cercato di contrastare il fenomeno, con le poche risorse a disposizione del Comune e che vengono devoluti duemila euro alle neoimprese che si insediano nel territorio comunale. Dal 1° gennaio anche a Longiano è entrata in vigore la Tcpt e il Comune confida in un risparmio per le aziende che, in ogni caso, potranno beneficiare del risparmio del 10% per effetto dell’aliquota Iva non applicato. Gli imprenditori presenti hanno manifestato preoccupazione per la novità della Tcpt, la nuova tariffa puntuale dei rifiuti in luogo della vecchia Tari, perché ancora non hanno chiaro se vi sarà un vero risparmio nella gestione dei rifiuti convenendo che è sicuramente necessario crescere tutti nella cultura della massima differenziazione dei rifiuti.