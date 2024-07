Longiano, concerto all’alba nella terrazza panoramica chiude sabato il Centenario di Balestra

Sabato 20 luglio, alle ore 6, nella splendida ed unica terrazza panoramica del Castello Malatestiano di Longiano (FC) uno degli eventi più attesi della fortunata rassegna “Sagge sono le Muse”, organizzata dal polo culturale Fondazione Balestra in collaborazione con San Marino Artist, San Marino International Music Summer Courses ed il suo direttore, Augusto Ciavatta.

L’evento chiude ufficialmente le celebrazioni del centenario dedicato a Tito Balestra, iniziato proprio un anno fa per il compleanno di Tito (Longiano, 25 luglio 1923 – Longiano, 19 ottobre 1976) poeta e grande amante dell’arte al quale si deve tutta la magnificenza della Fondazione Tito Balestra.

Saranno i fisarmonicisti, famosi e apprezzati in tutto il mondo, Sergio Scappini e Paolo Vignani che insieme ai loro allievi renderanno omaggio alla nascita di Tito, generazioni a confronto che insieme daranno vita ad un viaggio attraverso diversi generi musicali colti e popolari. Fisarmonica sola, quartetti, ensemble, animeranno il concerto al sorgere del sole.

Ma le sorprese non finiscono qui infatti durante il concerto sarà esposta un’opera di Giulia Napoleone grande amica di Anna e Tito Balestra per chiudere il cerchio del centenario dedicato a Tito.

Scappini è uno dei solisti più noti a livello nazionale e tra i più apprezzati a livello mondiale. Titolare della prima cattedra di fisarmonica in Italia, presso il conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro, attualmente è ordinario presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Collabora anche con prestigiose formazioni, tra cui l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano dove ha vinto anche il concorso per fisarmonicista di palcoscenico. Attualmente partecipa alle attività di diffusione delle V-accordion in un’ottica di diffusione globale ed incondizionata della fisarmonica.

Paolo Vignani, docente della prima cattedra italiana di Fisarmonica presso il Conservatorio Rossini di Pesaro; rinomato virtuoso dello strumento, che si destreggia in un repertorio di ampissimo respiro.

Consigliata la prenotazione, allo 0547 665420 / 665850 o scrivere a info@fondazionetitobalestra.org

