Longiano, cittadinanza onoraria al cardinale Mauro Gambetti

Via libera del consiglio comunale alla cittadinanza onoraria al cardinale Mauro Gambetti. Due sere fa accolta la proposta di Lorenzo Spada, consigliere del gruppo di minoranza “Siamo Longiano”, per onorare il francescano che ha operato a Longiano ed oggi è cardinale e vicario generale del Papa.

Il cardinale

Nato a Castel San Pietro Terme il 27 ottobre 1965, dopo una laurea in ingegneria meccanica all’università di Bologna, Mauro Gambetti venne come “folgorato sulla via di Damasco” maturando la decisione irrevocabile di prendere il saio dei frati francescani. La professione definitiva come frate avvenne nel 1998 nel santuario di Longiano e l’ordinazione sacerdotale l’8 gennaio 2000 a cura del vescovo di Cesena-Sarsina Lino Garavaglia, sempre a Longiano. È stato poi promosso frate “guardiano” della comunità del Santissimo Crocifisso dal 2005 al 2009. In seguito dal 2009 al 2013, prima della nomina a custode del convento di Assisi, è stato ministro della Provincia bolognese dei frati minori conventuali, l’ente che guida i conventi dell’Emilia e Romagna. Infine è stato chiamato in Vaticano a Roma, dove è ordinato vescovo il 22 novembre 2020, e a seguire con Concistoro, tenutosi il 28 novembre 2020, ha ricevuto la porpora cardinalizia da Papa Francesco, e in seguito altri incarichi prestigiosi, tra cui il 2 giugno 2023 nominato giudice della Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano, oltre che essere stato uno dei cardinali elettori al recente Conclave.

Mozione per la cittadinanza

La mozione presentata dal gruppo consiliare “Siamo Longiano” è stata condivisa in modo unanime: «Durante la permanenza a Longiano ha lasciato un’impronta indelebile nella vita religiosa, culturale e sociale della comunità, con sostegno e promozione di iniziative rivolte a famiglie, giovani e adulti, promozione dell’associazione di volontariato “Homo Viator tutt’ora attiva sul territorio».

Plauso unanime

«Il consiglio comunale dimostra ancora una volta – afferma il capogruppo di “Siamo Longiano”, Matteo Venturi – che siamo una minoranza seria e responsabile, che dialoga, fa proposte, non fa opposizione pretestuosa e non esita a votare a favore quando ne vale la pena per il bene della comunità».

«Il cardinal Gambetti è molto amato dai longianesi per tutto quanto ha fatto durante il periodo trascorso a Longiano – conferma anche il sindaco Graziano Mauro – dopo il voto unanime adesso gli uffici comunali completeranno gli adempimenti tecnici per arrivare alla formalizzazione della cittadinanza onoraria».