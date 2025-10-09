Longiano, ciclabile in arrivo a Crocetta, chiesti dossi anti-incidenti a Longiano

A tutela di pedoni e ciclisti una nuova pista ciclopedonale a Crocetta e vengono installati dossi a Budrio dove prosegue la progettazione di una rotonda sull’Emilia. Doppia novità in arrivo da altrettante riunioni di quartiere con soluzioni molto attese dai residenti ora annunciate dalla giunta.

Pista ciclopedonale

Lunedì scorso presso la sala del quartiere di Crocetta si è svolta una riunione del Consiglio di frazione, presente il sindaco Mauro Graziano, la vice Sara Mosconi e l’assessore Lorenzo Campana, oltre ai consiglieri di frazione guidati dal presidente Vittorio Cecchini e vari cittadini. Il sindaco e la vice hanno illustrato il progetto della nuova pista ciclopedonale che sta dal centro della località di Crocetta: arriverà fino alla zona artigianale di via 11 Settembre, a ridosso della via Emilia. Oggi percorrere a piedi quel lungo tratto di strada vuol dire rischiare di essere investiti, mentre dopo i lavori lo si potrà fare in sicurezza, oltre a percorrere un tratto non adiacente alla strada ma in mezzo al verde. La ciclabile che sarà realizzata in due stralci per un totale di 510 mila euro, vedrà infatti la creazione del primo stralcio dalla chiesa parrocchiale al campo sportivo lato monte di via Crocetta (euro 350 mila). Dal campo sportivo parte il secondo stralcio (euro 160 mila) che taglia per l’area verde e sbuca nei pressi di via 11 Settembre. La progettazione è in fase avanzata e i lavori del primo stralcio partiranno stralcio dopo l’inverno.

Dossi per rallentare

Martedì poi è stata la volta del Consiglio di frazione di Budrio. Anche in questo caso il sindaco era presente con l’assessore Lorenzo Campana ed all’ordine del giorno vari punti a tema sicurezza. Il primo punto ha impegnato la sala in una lunga disamina, partendo da una petizione con 43 firme per istituire due dossi in via Campana. Si tratta di una zona residenziale dove alcuni automobilisti spingono troppo sull’acceleratore causando preoccupazioni nei genitori che hanno figli piccoli o negli anziani che circolano a piedi e rischiano di essere travolti. In sala non tutti i presenti erano d’accordo, ma la maggioranza ed il consiglio di quartiere diretto da Mario Decarli hanno deciso di procedere con l’installazione di due dossi in gomma per venire incontro alle attese di sicurezza. Ora i due dossi verranno acquistati e installati. Altro punto trattato la rotonda sulla via Emilia. Il sindaco ha illustrato lo stato dell’arte che vede la progettazione in corso con spesa compartecipata dai Comuni di Longiano e Gambettola. La realizzazione poi della rotonda andrà concordata con Anas ed eventualmente acquisendo dallo stesso ente un tratto di via Emilia per essere realizzata dai due comuni.