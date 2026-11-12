Longiano, “ci piacciono le cose ben fatte”: Rgr arredamenti festeggia 80 anni attraverso 4 generazioni

Una storia d’impresa lunga ottant’anni quella di Rgr di Pollini Romana & Figli, costruita sul lavoro, sulla passione per l’arredamento e sulla capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici familiari. Confartigianato Cesena ha premiato la dinastia Pollini, azienda del settore dell’arredamento con stabilimento in via Emilia, nel comune di Longiano, protagonista di una significativa vicenda imprenditoriale che attraversa quattro generazioni.

Il riconoscimento è stato consegnato nell’ambito delle celebrazioni per gli ottant’anni di fondazione dell’associazione. Erano presenti Daniela Pedduzza, del Gruppo di Presidenza, e Stefano Bernacci, segretario di Confartigianato Cesena, Simona Morghenti, responsabile del Servizio Creazione e Sviluppo d’impresa. All’impresa è stata donata un’opera d’arte realizzata con tessuti colorati dall’artista Giovanni Gaggia, insieme agli ospiti del centro Arcobaleno e alla Stamperia Pascucci, a testimonianza del valore della collaborazione tra artigianato, arte e territorio.

A raccontare le origini dell’attività sono Romana, figlia del fondatore, e i nipoti Barbara e Massimiliano, attuali titolari dell’azienda dove collaboratore familiare è anche Paride Castorri, marito di Romana. «A incanalare l’impresa fu nostro nonno Terzo, ma già suo padre era operativo fin dal dopoguerra. Nei primi anni Sessanta l’impresa iniziò a lavorare nell’arredamento in legno degli alberghi della Riviera, proprio durante il boom economico. Nel corso dei decenni l’azienda si è evoluta e oggi operiamo a 360 gradi per le forniture alberghiere e per l’arredamento di camere da letto e cucine, servendoci anche di attrezzature industriali».

Una crescita che non ha mai fatto venir meno la dimensione artigiana e familiare dell’impresa. Oggi l’azienda conta una quindicina di collaboratori e un bacino di clientela esteso su scala nazionale. «Siamo partiti da Milano Marittima, mentre oggi lavoriamo in tutta la penisola», raccontano i titolari, sottolineando il percorso compiuto da una realtà nata per rispondere alle esigenze del turismo romagnolo e diventata negli anni un punto di riferimento nel settore degli arredamenti e delle forniture.

La storia d’impresa continua anche grazie all’ingresso in azienda di una nuova generazione. Recentemente, infatti, è entrato in attività anche Giacomo Sbrighi, figlio di Barbara, trentenne, che porta a quattro il numero delle generazioni coinvolte nell’impresa. Romana ricevette il premio consegnato nel 1986 per i 40 anni di Confartigianato.

«Un passaggio di testimone che rappresenta molto più di una successione familiare - mettono in luce Barbara e il figlio Giacomo -: è la conferma di un’identità imprenditoriale capace di trasmettere competenze, responsabilità e valori nel tempo. Ciò che ci accomuna con i nostri predecessori e l’amore per il lavoro e le cose artigianalmente ben fatte». La dinastia Pollini incarna così una delle belle storie di ricambio generazionale della Romagna, dove la tradizione artigiana continua a essere una leva fondamentale per crescere, innovare e affermarsi nel territorio e in tutta Italia. Un valore artigiano che Confartigianato Cesena, a cui l’impresa è associata da più decenni, ha voluto celebrare a corollario del suo 80°.