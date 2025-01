Longiano, casa popolare malmessa: acqua e aria dalle finestre e bollette esose: proteste di una 80enne inascoltate da 7 anni

Una 80enne protesta per gli infissi che lasciano passare il freddo invernale in una palazzina gialla con alloggi Acer a Longiano capoluogo. Si trova in via Santa Maria 11, ha muri scrostati ma non è questo il guaio maggiore. Gli infissi, in alcuni appartamenti, sono malmessi e non chiudono bene. Maria Giovanna Veltri è un fiume in piena: «Alcuni vicini esasperati per questo mio stesso problema sono intervenuti sugli infissi a proprie spese. Ma io non ho il denaro necessario per farlo e nemmeno ritengo che spetti a me . Vivo in questa casa popolare dal 1968. Da anni protesto per la situazione degli infissi, e tralasciamo il resto, come i muri scrostati e le ringhiere arrugginite. Acer aveva mandato già sette anni fa un tecnico a verificare e aveva constatato, nero su bianco, che c’erano almeno tre infissi da cambiare. Sembrava una cosa imminente, il tecnico da loro incaricato mi ha anche lasciato un foglio. Invece non si è più visto più nessuno. Ho protestato vivacemente sia con Acer e sia con il Comune, ma senza risultati».

Bolletta energetica alle stelle

«L’anno scorso per gli spifferi continui che entravano in casa - prosegue Veltri - mi sono trovata a fine inverno con una bolletta carissima per il riscaldamento. Non ho potuto far altro che chiedere di dilazionarne il pagamento, perché con 600 euro di pensione e 200 euro da pagare ad Acer con quello che rimane non vado troppo lontano. Quando piove, poi, entra l’acqua in casa e devo mettere degli stracci per evitare che si sparga nelle stanze. Quest’anno mi sono dovuta inventare un rimedio: ho messo il nastro adesivo a tutti gli infissi che non chiudono e cerco di tenere spento il riscaldamento nella camera da letto. Ma il freddo entra lo stesso e ora tremo per la prossima bolletta energetica, che sicuramente sarà ancora alle stelle. Sono disperata ma anche arrabbiata. Ho 80 anni e faccio fatica a tirare avanti. È mai possibile che l’Acer a cui pago il canone non sia in grado di fare manutenzione all’edificio?».

La risposta di Acer

«Abbiamo tanti alloggi in gestione e non ricordo iquestocaso specifico - risponde Pedrelli, responsabile Acer per la gestione degli alloggi - Di regola, comunque, Acer interviene a cambiare gli infissi se sono proprio rovinati. Se sono riparabili, invece, compete a chi ci abita».