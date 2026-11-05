Longiano, “buonasera, sono Cannavacciuolo”: che sorpresa al Ristorante dei Cantoni

«Quando lo chef Antonino Cannavacciuolo sceglie di venire a mangiare da te, il complimento più grande è che si sieda, rallenti e si goda la serata come ogni altro ospite». La sorpresa è stata davvero immensa per Teresa la titolare del Ristorante dei Cantoni a Longiano e per i dipendenti che martedì sera si sono visti arrivare lo chef stellato. Nonostante l’emozione fosse alle stelle tutto lo staff si è comportato come con un qualunque altro cliente e ha dato il massimo per non deludere “il maestro”.

«In cucina appena si è sparsa la voce qualcuno ha stretto il mattarello un po’ più forte del solito e qualcuno altro ha iniziato a controllare i grembiuli allo specchio - scrivono dal locale sul profilo fb - le mani tremavano solo un pochino».

Alla fine del servizio però la tentazione di farsi un selfie con lo chef è stata più forte di tutto.

«Prima di salutarci non abbiano resistito e tutto lo staff si è messo in posa, emozionati e un po’ scompigliati ma felici abbiamo fatto le foto».

Cannavacciuolo dopo aver gustato e apprezzato la cucina romagnola ha salutato tutti con un sorriso. «Un grazie di cuore ad Antonino per aver scelto la nostra collina - conclude lo staff del Ristorante i Cantoni - e un grazie a chi era in sala con lui e ha fatto finta di non accorgersi di niente».