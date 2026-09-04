Longiano, arriva “Woodoostock”: due serate per dare spazio alle band emergenti

È il 1969 e in un paesino delle campagne di New York due amici - Michael Lang e Artie Kornfeld - stanno per realizzare un sogno comune: aprire uno studio di registrazione. Per l’inaugurazione decidono di organizzare una festa invitando a suonare nella loro sala gli artisti locali. Le prime proposte corrispondono ai nomi di Bob Dylan e John Sebastian. Due imprenditori coinvolti nel progetto per necessità economiche suggeriscono, invece, di allestire un concerto di grandi dimensioni. Accettano.
Legami con la Romagna? Nessuno. Ma considerata l’innata capacità della musica di creare connessioni inspiegabili tra storie, luoghi e persone, è dallo stesso sogno di Lang e Artie che nasce il progetto del trentaseienne batterista cesenate Guido Balestri: creare uno spazio dedicato agli artisti emergenti. Con un’unica regola: «Divertirsi», afferma. Questo luogo è il “Woodoo Sound Labs”, una sala prove con studio di incisione annesso in via Guido Bocchini a Ponte Ospedaletto di Longiano. Dove nelle serate di oggi e domani, a partire dalle 18, si terrà un evento pubblico dal titolo piuttosto evocativo: il “Woodoostock”.