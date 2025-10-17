Longiano, anche Bcc Romagnolo sostiene il restauro della Torre Civica

Prosegue con entusiasmo il progetto di raccolta fondi per il restauro della Torre Civica Malatestiana di Longiano, promosso dal Comune di Longiano attraverso il Programma Nazionale Art Bonus, che consente ai cittadini e alle imprese di contribuire concretamente alla valorizzazione del patrimonio culturale ricevendo benefici fiscali. Dopo la prima donazione di Unica Reti S.p.A., anche BCC Romagnolo ha deciso di appoggiare l’iniziativa con una donazione di 5.000 euro, rafforzando così la rete di sostegno attorno a uno dei simboli più amati del borgo.

“La Torre Malatestiana è un simbolo identitario per Longiano e per tutta la Romagna. Sostenere il suo restauro significa investire nella storia, nella cultura e nel futuro del territorio - spiega Roberto Romagnoli, Presidente di BCC Romagnolo - Come BCC Romagnolo, siamo orgogliosi di contribuire alla valorizzazione di un bene che racconta secoli di vita comunitaria e che oggi torna ad essere patrimonio vivo e condiviso. Questo è un altro segno concreto del nostro impegno come banca locale verso la crescita sostenibile e la bellezza che ci circonda”.

Visibilmente soddisfatti anche il Sindaco Mauro Graziano e la Vicesindaca Sara Mosconi: “Ringraziamo di cuore BCC Romagnolo per questo importante contributo, che si aggiunge a quello già offerto da Unica Reti. Il sostegno delle realtà del territorio conferma quanto la Torre Civica sia sentita come patrimonio comune e simbolo della nostra identità. Attraverso l’Art Bonus, Longiano dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in azioni concrete per la tutela della nostra storia e per la valorizzazione culturale e turistica del borgo”.

Il progetto di restauro della Torre Malatestiana, situata nel cuore del centro storico, punta al recupero conservativo e strutturale dell’edificio, con interventi mirati a garantirne la sicurezza, la durabilità e la fruibilità da parte della comunità.

Il Comune invita cittadini, imprese e associazioni a partecipare all’iniziativa Art Bonus per contribuire alla rinascita di uno dei luoghi più rappresentativi di Longiano.

A questo link informazioni e modalità di donazione: https://artbonus.gov.it/2151-torre-civica-malatestiana.html