Longiano, addio al centenario “Cleto” Rocchi, il fornaio canterino

Tra quattro mesi avrebbe compiuto 101 anni, ma domenica scorsa il cuore di Anacleto Rocchi detto Cleto si è fermato. Molto conosciuto in zona, perché ha gestito per tanti anni il forno di Longiano con il fratello Pio. Poi si era trasferito a gestire un altro forno a Gatteo Mare. Ma a Longiano ha fatto parte anche del gruppo “Canterini e ballerini” e del gruppo teatrale dialettale costituito dalla maestra Oda Bersani. Era nato a Longiano il 13 luglio 1925, mentre da qualche anno risiedeva a Roncofreddo. Lascia i figli, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti e altri parenti. Il funerale oggi nella chiesa parrocchiale San Cristoforo di Longiano. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Longiano. Eventuali offerte, per volere dei familiari saranno devolute alla parrocchia di Longiano.