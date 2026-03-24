Longiano, addio al centenario “Cleto” Rocchi, il fornaio canterino

Longiano
Anacleto Rocchi
Anacleto Rocchi

Tra quattro mesi avrebbe compiuto 101 anni, ma domenica scorsa il cuore di Anacleto Rocchi detto Cleto si è fermato. Molto conosciuto in zona, perché ha gestito per tanti anni il forno di Longiano con il fratello Pio. Poi si era trasferito a gestire un altro forno a Gatteo Mare. Ma a Longiano ha fatto parte anche del gruppo “Canterini e ballerini” e del gruppo teatrale dialettale costituito dalla maestra Oda Bersani. Era nato a Longiano il 13 luglio 1925, mentre da qualche anno risiedeva a Roncofreddo. Lascia i figli, il genero, le nuore, i nipoti, i pronipoti e altri parenti. Il funerale oggi nella chiesa parrocchiale San Cristoforo di Longiano. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Longiano. Eventuali offerte, per volere dei familiari saranno devolute alla parrocchia di Longiano.

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