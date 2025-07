La manovra deliberata dalla maggioranza (minoranza astenuta) ha destinato l’avanzo di amministrazione per un totale di circa 800.000 euro. Di questi 350.000 euro sono destinati alla realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà la frazione di Crocetta con via XI Settembre verso la via Emilia, un intervento in fase di ultimazione progettuale. Altri 150.000 euro saranno utilizzati per interventi di manutenzione e sicurezza stradale: dopo i lavori già svolti sulle vie Fontanazze, Olmadella, Felloniche, Celle e Giardini, e grazie anche al contributo della Provincia per le opere sulle vie Montilgallo, Cesena e Case Missiroli, si interverrà ora sulle strade del centro urbano. Sono inoltre previste risorse per la realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti, richiesti dai residenti di Budrio e Montilgallo. Altri 100.000 euro saranno impiegati per la manutenzione di immobili comunali. Una quota di 30.000 euro è stata stanziata per il progetto degli Hub urbani, per promuovere e sostenere le attività commerciali del territorio.

Continua poi l’intervento di restauro della cavità ipogea nel giardino pubblico “ex palazzo Bianchi” di via Porta del Girone: lavori di restauro e ripristino di una cavità apertasi a maggio 2023. Con sinergia con la Soprintendenza, l’Amministrazione locale ha posto immediato focus sugli sviluppi: dagli scavi si è evidenziato un piccolo accesso alle cantine di un palazzo nobiliare del ‘500, riferibile a luogo di residenza estiva del conte Manzi. Infine, 50.000 euro sono destinati alla progettazione della rotonda al semaforo di Budrio, opera che sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Gambettola per migliorare la viabilità sull’intero tratto della Via Emilia.