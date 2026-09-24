Deve scontare quasi tre anni per rapina e porto d’armi: 43enne arrestata a Longiano

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Longiano hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, connessa con l’unificazione di pene concorrenti, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rimini, a carico di una 43enne italiana. La donna, rintracciata a Longiano dove da tempo domicilia, deve scontare una pena residua di anni 2, mesi 9 e giorni 27 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 1.166 euro di multa, per due condanne inflitte dai Tribunali di Rimini e Ravenna, per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi, commessi a Bellaria il 28 gennaio 2025 nonché di falsa testimonianza, commesso a Ravenna nel luglio 2003.

Al termine delle procedure, la 43enne è stata condotta presso la Casa Circondariale di Forlì, dove permarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.