Cesena, la “Notte Pitagorica” dell’Itt Pascal sabato 5 aprile al Petrella di Longiano

La Notte Pitagorica dell’Itt Pascal di Cesena esce dai confini e arriva a Longiano. Sabato 5 aprile a partire dalle 21 il Teatro Petrella accoglierà i ragazzi e i docenti dell’Itt Pascal per una serata tutta dedicata alla matematica, alla musica e alle arti. A salire sul palco insieme al prof. Emanuele Parini, docente di matematica del Pascal e responsabile del progetto, vi saranno studenti ed ex studenti dell’Itt Pascal che si alterneranno in performance “pitagoriche” e artistiche.

Luca Brasini, ex studente Pascal campione di speedcubing, cercherà di rispondere all’interrogativo: “Si può risolvere a caso un cubo di Rubik?”, Azel Beatbox con il prof. Parini libererà le sue “emotional waves” in tutto il teatro. Nikolas Panterini, iscritto alla 5°F del Pascal, parlerà di “Abissi irrazionali”.

Gli studenti Marco Caprili (2H) e Nicolas Moltrasio (3F) porteranno in scena il “monologo di Ippaso” accompagnati dalla danza di Nicola Fersurella di 3N. Chiuderà lo spettacolo il prof. Parini con il monologo di Archita. Presenteranno la serata: Jessica Castorri di 4L e Ryan Zullo, ex studente Pascal. Al pianoforte il professor Francesco Filomena.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Longiano e della Regione Emilia Romagna, sarà l’occasione per raccogliere fondi per la realizzazione, presso l’istituto comprensivo di Longiano, di un’aula dedicata ai ragazzi con Bisogni educativi speciali.

Lo spettacolo è reso possibile grazie al contributo di: Teatro Petrella Longiano, Romagna Iniziative, Famila, Crédit Agricole, Orogel Fresco e Centro usato.

Per partecipare allo spettacolo, visti i posti limitati, è necessaria prenotazione inviando una mail a pitagorici@ispascalcomandini.it.