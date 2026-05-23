Budrio di Longiano, il parroco-biker cade in Harley: “Sono un prete fortunato, non mi sono fatto nulla”

Diretta televisiva a “Di buon mattino” con scivolata. All’arrivo in moto del parroco-biker su Tv2000, l’altro ieri, c’è stato un imprevisto per don Filippo Cappelli, sacerdote che regge la parrocchia di Budrio di Longiano. «Per la terza volta ero in diretta a Roma dagli amici di Tv2000 - conferma il parroco sorridendo - ma questa volta ho fatto una piccola scivolata in moto, senza alcuna conseguenza. Il motivo è semplice: avevo messo delle scarpe estive e troppo lisce. Ma sono un prete biker fortunato e non mi sono fatto nulla». La sua Harley Davidson, quindi, non ha colpe: «Queste cadute bianche - conclude - fanno anche bene, perché ti insegnano a non sottovalutare nessun dettaglio quando sei in moto». Qualche fedele ha commentato: «Ti abbiamo seguito su Tv 2000, per fortuna non ti sei fatto nulla: lassù qualcuno ti ama».