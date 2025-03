Roncofreddo, all’incontro pubblico a Diolaguardia il punto sui lavori post-alluvione: in corso lavori per 20 milioni e tempi stretti per quelli affidati a Sogesid

Assemblea vivace sulla ricostruzione post-alluvione in corso con lavori per 20 milioni di euro. Due sere fa a Diolaguardia di Roncofreddo, presso la delegazione comunale di via Pastore, il “Comitato amici della collina” ha organizzato, un incontro pubblico alla presenza del presidente della provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, e della sindaca e del vice del Comune di Roncofreddo, Sara Bartolini e Enrico Marangoni. L’iniziativa, era aperta alla cittadinanza che ha partecipato numerosa e gran parte rimasta fuori dalla sala ha ascoltato dalla finestra laterale. Era voluta per conoscere lo stato dell’arte dei vari interventi sul territorio collinare, colpito dagli eventi alluvionali. All’inizio dell’incontro, il “Comitato amici della collina” ha esposto le principali criticità ancora irrisolte, con riferimento alla viabilità danneggiata, alle frane non ancora messe in sicurezza e ai disagi dei cittadini, a due anni dall’alluvione 2023.

Le risposte della giunta

Sindaca e vice hanno ripercorso gli eventi che hanno colpito il territorio comunale, causando la chiusura di 28 strade comunali, e vari tratti di strade-provinciali. Una parte dei lavori sono stati effettuati in “somma urgenza” per 928.947 euro, somme riconosciute dalla struttura commissariale. Altri interventi sono stati affidati ad Anas spa, Sogesid spa e Consap spa, strutture messe a disposizione dal Commissario, per un totale di 20 milioni di euro. Sogesid ha rimodulato gli importi al ribasso in quanto impossibilitato a completare i lavori entro i termini imposti dal Pnrr e ha previsto solo risorse per coprire le spese di progettazione. A seguito delle sollecitazioni di Comune e Provincia, il prossimo 2 aprile è previsto un incontro tra Comune di Roncofreddo, Sogesid, Struttura commissariale presso la Provincia.

Lavori affidati a Anas e Consap

I tecnici Anas hanno eseguito i sopralluoghi e avviato le attività di affidamento delle progettazioni. Entro luglio Anas stima la conclusione dell’iter tecnico-amministrativo e a ottobre l’avvio dei lavori. Consap spa prevede invece di completare entro giugno 2026. Poi gli interventi a gestione comunale. In particolare a Sorrivoli in via Rampa, già terminato 1° stralcio lavori iniziati il 24 giugno 2024 per 400.000 euro e terminati a dicembre 2024. Ora il 2° stralcio da 350.000 euro, con affidamento lavori previsto i primi di maggio prossimo e durata cantiere di 120 giorni. Poi sistemazione dissesti idrogeologici in via Cereta, lavori iniziati a settembre 2024, importo 415.000 euro abbinati a via Peschiera 415.000 euro e tempi di esecuzione 180 giorni a valere sul Pnrr.

Entro giugno 2026 le provinciali