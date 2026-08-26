Addio a don Sergio Orlandi: giovedì il funerale a Budrio di Longiano

Il funerale del sacerdote diocesano don Sergio Orlandi verrà celebrato domani, giovedì 27 agosto, alle 16,30, nella chiesa parrocchiale di Budrio di Longiano. La Messa sarà presieduta dal vescovo di Cesena-Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo.

Don Sergio è deceduto la sera di sabato 22 agosto. Don Sergio aveva 96 anni. Nato a Gambettola il 27 gennaio 1930, da anni risiedeva alla Casa del clero, a Cesena, e, dal 30 giugno scorso, era ospite nella casa di riposo “Don Baronio”. Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, è stato fondatore e parroco della parrocchia di Budrio di Longiano dal 1960 al 2004.

Fino al 2013 è stato amministratore parrocchiale ad Ardiano-Oriola. Era monsignore e canonico della Cattedrale. Le offerte raccolte durante il funerale saranno devolute per la chiesa parrocchiale di Budrio. Il feretro di don Sergio sarà tumulato nel cimitero di Massa di Longiano.