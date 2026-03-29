Addio a David Riondino, l’artista eclettico amico della Romagna autore di Maracaibo

LONGIANO. È morto oggi, domenica 29 marzo, a 73 anni David Riondino nella sua abitazione a Roma. Il cantautore e attore combatteva contro una grave malattia da alcuni anni. Era nato a Firenze il 10 giugno 1952. Tra i suoi brani celebri ‘Maracaibo’, cantata da Lu Colombo (coautrice) nel 1981. Ma suoi sono album e spettacoli che mixano satira, tradizione popolare e poesia. Ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi Sabina Guzzanti e Stefano Bollani. Ha lavorato in radio, per la televisione e al cinema. I funerali si terranno martedì 31 alle 11, presso la Chiesa degli artisti a Roma. Ha vissuto per diversi anni a Longiano e in Romagna ha dato vita a molte iniziative. Tra queste il Festival del mare a Cesenatico e il Giardino della Poesia a San Mauro Pascoli.