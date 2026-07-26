A Spass in Romagna: il 30 luglio si va alla scoperta di Longiano e Roncofreddo, due borghi sospesi nel tempo

Il 30 luglio Visit Romagna propone una passeggiata alla scoperta di Longiano, custode d’arte e cultura, e del Castello di Sorrivoli, tra quiete, storia e viste mozzafiato sulle colline romagnole.

L’itinerario prevede l’arrivo a Longiano e la visita guidata del centro storico, con ingresso al Museo di Arte Sacra e al Museo del Territorio, che raccontano la storia, le tradizioni e l’identità culturale del borgo. Si prosegue poi verso Sorrivoli, con una tappa alla Casa dell’Upupa, la casa-museo dell’artista Fioravanti, luogo creativo e suggestivo immerso nel paesaggio collinare. A seguire, l’arrivo al Castello di Sorrivoli, dove nella corte esterna è prevista una degustazione di prodotti tipici presso un’azienda agricola locale, per scoprire i sapori autentici del territorio in un contesto unico.

Servizi inclusi: trasporto a/r in pullman, visita guidata, ingresso ai siti indicati e degustazione con prodotti tipici. Dalle 9.00 alle 13.00 circa, punti di partenza da Cesenatico: fermata bus “Villamarina” (viale Carducci, lato mare, fronte Club Family Hotel Tosi Beach), fermata bus “Marconi” (lato mare, viale Carducci) e fermata bus “Mazzini” (lato mare, viale Mazzini angolo Cavour). Al momento della prenotazione, si prega di selezionare il punto di pick-up per ogni partecipante. Per informazioni e iscrizioni, www.aspass.it.