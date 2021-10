Longiano, una tre giorni dedicata ad Halloween: il programma

Una lunga festa per tutti i gusti e per tutte le età, quella che si svolgerà a Longiano alla fine di ottobre: dopo la pausa forzata dello scorso anno, l’appuntamento con Halloween in questo 2021 si moltiplica, svolgendosi in zona piazza Tre Martiri per ben tre giornate consecutive, da venerdì 29 a domenica 31 ottobre, con l’organizzazione a cura di BOF – International Street Food e il patrocinio del Comune di Longiano.

Si inizia dunque venerdì 29 ottobre alle 19 con una fiabesca parata spettacolo, una sfilata itinerante che culminerà in numeri di acrobazia, gag comiche, giocolerie con coltelli, palline e birilli, effetti speciali coni fuoco e performance circensi a sorpresa. La serata si concluderà alla grande con lo spettacolo La musica incontra l’immagine al Teatro Petrella dalle ore 21.00, che vedrà sul palco il soprano Paola Tiraferri accompagnata dal pianoforte del M° Benedetto Franco Morri: l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, e obbligo di green pass.

Sabato 30 ottobre si inizia la mattina alle 11.30 con il laboratorio “Aspettando Halloween” a cura di The Squirrel Bookshop, adatto in particolare a bambini dai 3 ai 7 anni. Alle ore 15.00 ancora The Squirrel Bookshop con il laboratorio “La magia della scienza: esperimenti di Halloween”, per bambini dai 6 ai 10 anni. Dalle 17.00 alle 18.30 saranno di scena le esibizioni di Billo Circus e a seguire DJ set.

Domenica 31 si arriva al clou della tre giorni: inizio alle 12 con clown e truccabimbi, mentre alle 18.00 Longiano entrerà nel vivo della vera e propria festa di Halloween, con addobbi paurosi, streghe, stregoni, fantasmi e maghi a invadere le strade. Al Castello Malatestiano la Fondazione Tito Balestra organizza le visite a lume di torcia ai capolavori della collezione d’arte del Novecento italiano, impreziosita in questi giorni anche dalla mostra temporanea Le pagine di Dante. Le visite si svolgeranno dalle 20 alle 22, con prenotazione obbligatoria allo 0547 665850 (biglietto 5 euro a persona, green pass obbligatorio).

Alle 23 gran finale pirotecnico con “l’incendio” al Castello Malatestiano.

I vari momenti della festa saranno accompagnati da food truck che prepareranno golosi manicaretti di cibo di strada per tutti i gusti.

Per maggiori info: tel. 339 8462889.