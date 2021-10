Longiano: tampone negativo, resta in Rianimazione per gli effetti del Covid

Non ci sono più ricoverati Covid nel reparto di Rianimazione del Bufalini. Ma l’unica persona che era rimasta in statistica in realtà… È ancora ricoverata in Rianimazione. Il dato comunicato dalla Regione riguarda infatti in prima persona una delle componenti della famiglia di Longiano che si era completamente contagiata, non vaccinandosi su consiglio “dell’antennista di fiducia”. La donna, che era stata anche intubata per gli effetti devastanti del coronavirus, rimane comunque ricoverata in Rianimazione per le lesioni da Covid-19 ma si è nel frattempo negativizzata al tampone. Così è stata fatta uscire dalla statistica dei ricoveri in Terapia Intensiva. I nuovi contagi intanto continuano a risalire. Sono 19 i tamponi positivi nel cesenate concentrati in particolar modo nei comuni di Cesena (6) e Mercato Saraceno (5).