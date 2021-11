Longiano, sorpreso dai carabinieri con le dosi di cocaina in auto

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne di Longiano. Il 31enne è stato controllato dai militari della stazione di Gambettola mentre transitava in Piazza Aldo Moro a bordo di una autovettura condotta da un’altra persona. Dopo una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di sette dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi. Una successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione ha consentito di rinvenire 4 bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente.