Longiano, il gruppo Martini ha acquisito il capitale sociale della Malocco

Dopo gli accordi preliminari dei mesi scorsi, è stata perfezionata oggi l’acquisizione definitiva da parte del gruppo Martini dell’intero capitale sociale del gruppo Malocco. L’acquisizione, nata dalla unità di visione e di mission imprenditoriale tra la famiglia Martini e la famiglia Malocco da generazioni impegnate nelle rispettive aziende, ha come obiettivo prioritario l’integrazione e lo sviluppo delle due realtà produttive e commerciali.

Il gruppo Martini è uno dei principali operatori italiani del settore agroalimentare nel quale

opera, da oltre 100 anni, nel comparto dei mangimi nonché, in filiera integrata, nei

comparti delle carni di suino, pollo e coniglio.

Il gruppo Malocco è una storica e consolidata realtà operante nella filiera avicola, con un

forte radicamento nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuta dagli addetti ai

lavori per la qualità dei prodotti a base di pollo a marchio ‘Ducale”. Lucio Malocco, presidente dell’azienda di famiglia, dichiara: “Dopo 60 anni di storia e di successi che ci hanno permesso di sviluppare le vendite dei nostri prodotti in Italia, abbiamo scelto un’altra impresa familiare, affidando a Martini lo sviluppo futuro dei prodotti a base di pollo del marchio ‘Ducale’. Questa scelta rappresenta la migliore garanzia di successo per i dipendenti del nostro gruppo, per tutti i collaboratori del settore primario e conseguentemente, per tutti i nostri prodotti. Prova di ciò è la dinamicità dimostrata negli ultimi anni dal gruppo Martini, riuscendo a realizzare crescite importanti su tutte le filiere zootecniche. Siamo certi che Martini riuscirà a coniugare il rispetto delle

tradizioni con le dinamicità richieste oggi dal mercato, valorizzando ulteriormente le singole potenzialità di ciascun brand in portafoglio”.

Antonio Montanari, presidente del gruppo Martini, sottolinea: “Questa integrazione poggia sulla complementarietà tra le due aziende e ha come obiettivo non solo la massimizzazione delle sinergie produttive e logistiche ma anche il rafforzamento sul mercato sia del marchio ‘Martini’, affermato nel settore delle carni di suino, pollo e coniglio che del marchio ‘Ducale’, vero specialista nel settore delle carni avicole”. Conclude il presidente di Martini: “Questa operazione è un’ulteriore dimostrazione della capacità del nostro gruppo di intercettare le opportunità di sviluppo e di muoversi con dinamicità per trasformare le sfide in fattore di crescita. L’esperienza, il know how e le competenze giocano un ruolo determinante in questo progetto; siamo quindi orgogliosi di accogliere

all’interno del gruppo Martini un’azienda storica e forte come Malocco, sicuri del vantaggio

di questa collaborazione”.

Il gruppo Martini è un’azienda leader nel settore delle carni e dei mangimi, con oltre 100 anni di storia. Nata nel 1918, ancora oggi è la famiglia Martini che detiene il 100% delle azioni. Il gruppo, con sede principale a Budrio di Longiano, opera con tredici stabilimenti industriali di dimensioni rilevanti e molteplici hub per la distribuzione dei prodotti. I collaboratori del gruppo Martini sono oggi più di 2500. Martini presidia e controlla una filiera integrata interamente italiana, che rappresenta un tratto distintivo del gruppo: partendo dagli allevamenti e dall’alimentazione dei propri animali, fino alla tavola e garantendo il controllo sull’intero processo di trasformazione con

un supporto tecnico e scientifico di primissimo livello. Le produzioni seguono un controllo capillare che permette di inserire sul mercato prodotti innovativi in grado di rispondere alle più alte aspettative dei consumatori.