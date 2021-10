Lo street rugby in piazza a Rimini

Per due ore lo sport ha preso possesso del centro dello shopping e degli aperitivi e la città ha conosciuto lo streetrugby. È successo a Rimini sabato 9 ottobre, in Piazza Cavour, il salotto buono della città romagnola, che RiminiRugby ha trasformato in un campo da rugby in erba sintetica di 20 metri per 30. Seicento metri quadrati di verde, incorniciato dai Palazzi storici, dai musei e dal Teatro Galli, sul quale i passaggi, le azioni, i rituali pre-gara e l’incitamento hanno letteralmente trasformato la piazza in un campo di gioco e i passanti in tifosi.

La società riminese del Rugby ha scelto questo exploit per lanciare il “Palio della Pigna” per far conoscere la disciplina e reclutare giocatori per il vero e proprio Palio, lo street rugby legato ai quartieri di Rimini, che si giocherà sempre in piazza fra due settimane, cioè sabato 23 ottobre.

Il “Palio della Pigna”, così chiamato per la pigna di marmo che sovrasta la fontana rinascimentale al centro di Piazza Cavour nasce dall’iniziativa del comune di Rimini, Assessorato allo Sport “Back to Sport – ripartiamo in sicurezza” che mira a favorire la ripresa dell’attività sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni.

“Oggi siamo in Piazza Cavour, per fare conoscere uno sport che ha un grandissimo potenziale, ma già domani andiamo nelle scuole, cominciando dall’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, dove dove preside e docenti si sono dimostrati molto attenti – dice Paolo Rambaldi, Presidente della Società – lì nostri allenatori offriranno training gratuito per avvicinare i giovani a questo sport, fatto di disciplina, impegno e fair play ma anche di grande divertimento e di amicizia. Dopo le scuole – prosegue Rambaldi – stiamo già pensando a un torneo per il prossimo anno e lo chiameremo “6 Spiagge”: il nostro impegno è riportare allo sport i giovani, che la pandemia ha colpito duramente, nelle abitudini e nelle possibilità di relazione”.

Ha voluto essere presente all’evento anche Andrea Dondi, Presidente regionale del CONI Emilia-Romagna, che si è detto entusiasta dell’iniziativa “Lo sport è stato portato davanti agli occhi dei cittadini e una piazza-gioiello ha testimoniato la bellezza e il valore dell’attività sportiva. Rimini ha aperto una strada che vogliamo perseguire anche in tutte le altre province dell’Emilia Romagna. Il nostro compito è di formare dei dirigenti tecnici formati in modo che le società possano accogliere in sicurezza i giovani che i genitori ci affidano.”

Il Palio dei Quartieri sabato 23 ottobre

Dopo avere fermato la città per annunciarlo, ora RiminiRugby recluta giocatori per il Palio della Pigna, in calendario per sabato 23 ottobre. Le iscrizioni sono aperte a tutti e per gli iscritti è prevista una formazione di 8 allenamenti gratuiti al campo rugby di Rivabella, e poi di nuovo in piazza a tenere alti i colori del proprio quartiere!