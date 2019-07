Lo spirito dei romagnoli in due libri a Forlimpopoli

FORLIMPOPOLI. Un doppio viaggio tra modi di dire, aneddoti, proverbi e battute salaci, usi e costumi, della Romagna di una volta per la serata di presentazione di due volumi editi dal Ponte Vecchio, il 18 luglio alle 21 alla libreria Mondadori. Ospiti della serata Beppe Sangiorgi e Fabio Cavallari, che presenteranno rispettivamente Sotto le coperte non c’è miseria e Di preti d’amori e di altre facezie.

In Romagna, l’anticlericale di spirito bonariamente boccaccesco attribuiva al prete ogni sorta di malizie, di licenze e di ipocrisie di raccontare frottole, concupire mogli, raggirare per avidità i vivi e i morti. Le sue, sottolinea Cavallari, sono storie di preti della Romagna di una volta, ministri di Dio, ma pur sempre preti romagnoli… spesso afflitti dalle stesse umane debolezze e tentazioni…

