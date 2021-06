Lisa Manara e Aldo Betto a Borgo Tossignano

Borgo Tossignano Con un raffinato e coinvolgente viaggio tra jazz ,blues e sonorità africane proposto dall’affiatato duo formatodalla cantante imolese Lisa Manara e dal quotato chitarrista veneto Aldo Betto, si apre oggi alle 21 la terza edizione di “Down by the riverside. Un fiume in musica”, rassegna d’appuntamenti dedicati al jazz e alla musica brasiliana promossi e ospitati dalla Casa del Fiume a Borgo Tossignano in collaborazione con il Combo Jazz Club. Sei in totale gli appuntamenti, tutti la domenica sera, con la formula di sempre: cena e concerto nel rispetto della normativa e limitazioni per l’emergenza sanitaria. Situata nel Parco della Vena del Gesso, sul Santerno, la Casa del Fiume è un ostello, osteria, enoteca e punto d’informazioni del Parco. Prossimo appuntamento il 4 luglio con The Flemings Guitar Duo che vede insieme i due eccellenti chitarristi jazz Domenico Caliri e Davide Brillante. Info e prenotazioni: 335 6678068.