Liliana Cavani ospite del Nightmare festival a Ravenna

RAVENNA. Liliana Cavani sarà ospite del "Ravenna Nightmare film fest" (30 ottobre-3 novembre), il festival dedicato al lato oscuro del cinema. La regista sarà al Palazzo dei Congressi sabato 2 novembre per incontrare il pubblico e presentare il suo film più famoso, Il portiere di notte, nella copia restaurata dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Le sarà consegnato un riconoscimento al valore del lavoro svolto e a lei sarà anche dedicato il manifesto ufficiale del Festival.

Liliana Cavani

Liliana Cavani, conosciuta in tutto il mondo anche per le sue regie teatrali, ha scandagliato l’animo umano attraverso la sua intera produzione senza risparmiarsi. Ha infatti creato maschere e feticci che ancora oggi ritroviamo nella moda e nel sociale, ma, ancora di più, ha indagato tematiche scomode come il razzismo, il sadomaso, l'omosessualità, il fanatismo e la violenza, portando alla luce la natura umana di tabù che si credevano indecifrabili.

Nel 2019 ha firmato la regia de "La traviata" a Milano e ha presenziato al Festival di Berlino per consegnare l’Orso d’oro alla carriera all’attrice Charlotte Rampling.

