Ligabue a Campovolo: nuovi biglietti in vendita

Ampliata la capienza della Rcf Arena di Reggi Emilia. La nuova capienza è di 103.195 spettatori. L’arena, meglio nota come Campovolo, verrà inaugurata il 4 giugno 2022 dall’evento “30 Anni in un nuovo giorno” di Luciano Ligabue. I nuovi biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di domani 4 novembre su ticketone.it e ticketmaster.it. IL concerto era già sold out con 100mila biglietti venduti ma adesso è possibile acquistare quelli aggiunti per la nuova capienza. Per info: friendsandpartners.it, ligabue.com e rcfarena.com.