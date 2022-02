Libri, Gianluca Morozzi ritira la menzione speciale al Premio Nabokov

La storia e gli amori dylaniani di un quarantenne bolognese hanno vinto

la menzione speciale al premio Nabokov. Gianluca Morozzi, autore di Bob

Dylan spiegato a una fan di Madonna e dei Queen, edizioni BookTribu, ha

ritirato a Novoli (Lecce) il prestigioso premio. Presentato al pubblico

in sala, da parte della critica, come un romanzo divertente, originale e

dal ritmo veloce, il libro è stato illustrato dall’autore bolognese che

ha saputo fare sorridere la platea del teatro comunale entrando nella

trama del libro e nella storia del protagonista Lajos. Le vicissitudini

del giovane, che scopre di essere figlio di Bob Dylan e ha giurato alla

madre di non dirlo a nessuno, sono lo sguardo su una generazione in

bilico tra amori da rincorrere e provare a comprendere, passioni

musicali e amicizie che salvano sempre. Il finale dell’opera, tutto a

sorpresa, rivela con quella levità tipica della penna di Morozzi, quanto

le convinzioni più solide e cementate, in un attimo possano dissolversi.

“Ci sono premi letterari ai quali è un piacere partecipare – commenta

Gianluca Morozzi – perché ti senti capito anche se hai scritto un

romanzo inclassificabile, che sembra un saggio su Bob Dylan e invece è

una strana storia d’0amore contrastata da alieni guardoni, ragazze

gucciniane, stregatti, fornitori navali, gatti che si chiamano Woland,

Colasanti e Petrilli e strani tizi che cantano Bob Dylan tradotto in

veneto. Oltre a dylaniani, dylaniati, dylanologi e figli di Bob Dylan.

Sentirsi capito e venir premiato per un romanzo del genere, è un piacere

e un onore”.

Nella rosa dei finalisti dei romanzi editi, era presente un altro autore

di BookTribu: Emanuele Tumminelli, originario di Vittoria (Ragusa), ha

ricevuto un diploma di riconoscimento per essere entrato in finale con

il romanzo La settima costola, ispirato a una storia vera di due gemelli

siamesi che, nel Piemonte dell’Ottocento, hanno subito il rifiuto e la

discriminazione da parte della società per la loro diversità.

Per Emanuele Tumminelli “scorgere La settima costola assieme agli altri

finalisti del Nabokov è stato davvero emozionante, in particolare per

chi come me è all’esordio. Il premio è stato un momento di riflessione

sul rispetto del significato delle parole, specie in un periodo di

slogan come quello attuale”.