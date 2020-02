Levante in concerto a Sogliano il 17 luglio: i biglietti

SOGLIANO. Ecco il primo concerto dell’estate annunciato a Sogliano al Rubicone: il 17 luglio arriva Levante, unica data in regione per il “Sogliano summer festival”. Biglietti in vendita da mercoledì 19 febbraio. Info Pulp concerti 329 0058054. Nel 2020, dopo lo straordinario successo del concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago e una bellissima estate negli anfiteatri storici, Levante prosegue il tour in Europa e nei più importanti festival italiani. Ad accompagnare la cantautrice la sua band di sempre. I biglietti per i nuovi concerti di Levante saranno disponibili qui http://bit.ly/Levante_MMXX_Tour– .

Un 2020 ricco per la cantautrice del nuovo pop italiano: per la prima volta Levante è stata al Festival di Sanremo con il brano “Tikibombom” scritto da lei e prodotto da Antonio Filippelli. Questo nuovo brano si inserisce perfettamente in “MAGMAMEMORIA MMXX”, l’edizione speciale dell’album di inediti uscito a ottobre e che nella nuova versione contiene 31 brani in un doppio cd tra cui TIKIBOMBOM, 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante lo straordinario concerto tenutosi per la prima volta al Mediolanum forum di Milano lo scorso novembre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro.

Queste le prime date annunciate di MAGMAMEMORIA MMXX TOUR organizzato e prodotto da OTRlive:

13.05 – Bruxelles – VK

14.05 – Amsterdam – Q Factory

16.05 – Londra – O2 Academy Islington

18.05 – Parigi – Cafè de la danse

30.05 – Madrid – Sala Shoko

31.05 – Barcellona – Festival Itmakes

02.07 – Genova – Goa Boa Festival // Preview 2020

10.07- Brescia – Piazza della Loggia

17.07 – Sogliano al Rubicone (FC) – Sogliano Summer Festival

23.07 – Montesilvano (PE) – Terrasound

30.07 – Roma – Cavea – Auditorium Parco della Musica

01.08 – Patti Marina (ME) – Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach

08.08 – Lecce – Oversound Music Festival