L’esuberante Birba, adora le persone e ama i gatti

Birba è una bellissima cagnolina, un mix springer spaniel di 9 anni, coccolona ed esuberante. È bravissima con le persone ed è abituata a convivere con i gatti. È molto attiva ed avrebbe bisogno preferibilmente di un giardino in cui poter scorrazzare. Purtroppo i suoi genitori dovranno trasferirsi all’estero e non possono portarla con loro. Abbiamo tempo fino a novembre per trovarle una casina. Per informazioni contattare Ada al 324.7975986.