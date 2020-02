Les Etoiles, gala di danza a Bologna

BOLOGNA. Spettacolo di balletto scintillante tra virtuosismo, impatto emotivo, musica dal vivo; è la promessa di Les Étoiles, il cast protagonista del gala internazionale costruito da Daniele Cipriani; una proposta da non perdere per gli appassionati di balletto, sul palco del teatro Comunale di Bologna mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 20.30. Undici danzatori di compagnie del mondo, oltre a una coppia “a sorpresa” dal Royal Ballet di Londra, danno vita a un’alchimia di virtuosismo e fascino talentuoso, anche tra piccole sfide a passo di danza che Cipriani costruisce su coinvolgenti passi a due e soli. L’articolo completo sull’edizione del Corriere Romagna in edicola oggi, 28 febbraio.