Leo: un border collie che cerca passione

Nessuna richiesta per Leo, splendido Border collie di appena 9 mesi che resto rimarrà senza una famiglia. Per cause a lui estranee, infatti, dovrà dire addio ai suoi compagni e cerca, dunque, qualcuno che lo accolga continuando a farlo sentire amato. Impossibile non innamorarsi perdutamente di lui ma attenzione a non sceglierlo solo perché appartenente a razze di cani che vanno di moda. I Border collie, infatti, devono buona parte della loro popolarità alla pubblicità di una nota compagnia telefonica ma non tutti conoscono le caratteristiche che contraddistinguono questa splendida etnia. Considerati tra i cani più intelligenti al mondo, i Border collie non sono adatti a tutte le famiglie. Chi sceglie questi Fido, deve essere consapevole che si tratta di cani sempre pronti a lavorare. Per essere appagati e sereni, questi quattro zampe hanno bisogno di essere stimolati ed impegnati quotidianamente sia dal punto di vista fisico che mentale. Non è un caso, infatti, che siano spesso campioni di attività quali agility, obedience o disc dog solo per fare il nome di qualche disciplina cinofila. Apprendono con una velocità sopra la media ciò che viene insegnato loro e sono tanto brillanti quanto legati al proprietario che non perdono mai di vista.

Proprio per la loro vitalità, non sono quattro zampe adatti a tutti. Spesso, infatti, se vengono trascurati senza dargli la possibilità di impegnarsi in attività quotidiane, diventano di difficile gestione quando non rischiano di sviluppare problemi comportamentali. Cresciuto in famiglia, Leo è sempre stato un cane molto intelligente, affettuoso ed equilibrato. Dolcissimo con le persone con le quali ama condividere le sue giornate, al pari delle coccole ama i giochi. Questo splendido quattro zampe possiede tutte le doti del miglior amico dell’uomo per antonomasia. Per renderlo felice, facendolo sentire un amato ed irrinunciabile membro della famiglia, cerca una persona amante della splendida razza cui appartiene che condivida con lui la medesima vitalità. Per conoscerlo oppure ricevere maggiori dettagli, contattare il 349 6123736 oppure 335 7713645.