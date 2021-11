Le proposte per le scuole dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena

A seguito del decreto capienze, grazie al quale è possibile offrire un ampliamento delle presenze in Archivio in occasione di eventi e iniziative, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena presenta il calendario di offerte didattiche per l’anno scolastico 2021-2022, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, per avvicinare il pubblico già dall’età scolare al suo patrimonio archivistico. I percorsi didattici gratuiti privilegiano comunque una realizzazione partecipata con i docenti: l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì, mette infatti a disposizione dei docenti interessati la propria documentazione, al fine di collaborare nella ideazione di proposte didattiche e attività di laboratorio personalizzati.

Le attività si svolgono da ottobre a maggio. Gli studenti potranno entrare in contatto con la documentazione archivistica originale, che guiderà ogni racconto per immagini sia reali che virtuali. È richiesta una prenotazione telefonica o a mezzo posta elettronica da effettuarsi con congruo anticipo agli indirizzi: paola.palmiotto@beniculturali.it, federica.cavina@beniculturali.it

Su richiesta i singoli percorsi potranno essere comunque predisposti per una fruizione con modalità a distanza.

Le proposte didattiche

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena. Memoria, conservazione, consultazione

Il ricordo di G.B. Morgagni nei documenti dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena



Patrimonio sott’acqua. Le inondazioni del 1842 nei documenti d’archivio



Patrimonio a perdere. 9 novembre 1944, il teatro in polvere



Dal teatro al cinematografo: eventi teatrali, spettacoli e divertimenti a Forlì tra Ottocento e Novecento



Il Liceo “G.B. Morgagni” attraverso i documenti dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena



Un paesaggio buono come il pane. Il paesaggio agricolo forlivese nel Ventennio



Biglietto di sola andata: i passaporti per l’estero e la Grande migrazione



Paesaggio in Commedia: la Romagna dantesca nelle fonti d’archivio

Informazioni e prenotazioni

Sede di Forlì, via dei Gerolimini 6

tel. 0543 31217, e-mail: paola.palmiotto@beniculturali.it, federica.cavina@beniculturali.it



sito web: http://www.archiviodistato.forli-cesena.it