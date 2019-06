Le foto di Oliviero Toscani in vendita al Mar di Ravenna

RAVENNA. Nell’ambito della mostra Oliviero Toscani Più di 50 anni di magnifici fallimenti, e fino al 30 giugno 2019, presso il bookshop del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, il famoso fotografo ha effettuato una scelta di scatti rappresentativi della sua produzione artistica e li ha concessi in vendita in occasione della sua prima esposizione in un museo.





Infatti i visitatori e i collezionisti possono avere la possibilità di acquistare in edizione e numero limitate le fotografie firmate dal grande Oliviero Toscani i cui soggetti spaziano dai ritratti di Mick Jagger, Alice Cooper e Patti Smith ai quelli pubblicitari per le maggiori campagne Benetton degli anni ‘80 e ‘90.

Le foto poste in vendita sono già incorniciate (25 x 25 cm) e insieme alle incisioni di Mimmo Paladino, di Pablo Echaurren e di Valerio Adami, si inseriscono nel catalogo degli oggetti d’autore che da sempre qualificano il bookshop del museo.