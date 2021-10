Lavori nelle strade di Milano Marittima

Sono ripresi i lavori in viale Milazzo per la realizzazione della pista ciclabile. Prima della stagione estiva era stato completato il tratto dal Lungomare a viale Volturno. Ora la sequenza dei lavori prevede nell’ordine i seguenti tratti: da via Volturno a via Aspromonte; da via Aspromonte a via Teano; da via Teano a via Caduti per la libertà.

Nei lavori saranno impegnate due squadre: la prima sulla realizzazione della dorsale e la seconda per realizzare gli allacciamenti. Seguiranno la sanificazione della conduttura e il collaudo per ogni singolo tratto. L’impresa salvo imprevisti dovrà completare i lavori entro il 31 dicembre.

Contestualmente saranno abbattuti i 36 esemplari di platani sul lato sud che, non potendo essere sostituiti nello stesso sito di impianto, sono compensati con 37 nuovi alberi nelle zone adiacenti, 25 già piantati in Via Teano e Via Porta Pia e altri 12 alberi saranno piantati con i lavori di realizzazione del parcheggio su via Teano.

Inoltre diversi lavori di rifacimento dei manti stradali si stanno realizzando nelle vie di Milano Marittima: in Viale Milano tra via del Veronese e viale Leopardi e nel tratto compreso tra viale Leopardi e via Giotto, in Via del Tintoretto, Via Mantegna, Via Cellini nel tratto compreso tra via Giotto e via del Carpaccio. Questi sono solo i primi lavori di una serie di interventi che verranno effettuati a Milano Marittima nei prossimi mesi.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Stiamo avviando diversi lavori di asfaltatura, riqualificazione e manutenzione del territorio tanto attesi dalla cittadinanza. Ci sono stati alcuni rallentamenti, soprattutto per quanto riguarda Viale Milazzo per cause che l’amministrazione non poteva prevedere e che si è trovata ad affrontare e gestire al meglio. Ora l’importante è terminare al più presto le opere, che renderanno più bella e sicura la nostra città per i cittadini ei turisti.”