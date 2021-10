Laura Pausini: tutto il catalogo in Audio Spaziale su Apple Music

Un suono di nuovissima generazione: Warner Music annuncia entro il 2021 la pubblicazione dell’intero catalogo di Laura Pausini rimasterizzato in Audio Spaziale con Dolby Atmos e disponibile su Apple Music.

Un monumentale viaggio in più tappe che parte giovedì 28 ottobre con la pubblicazione nella nuova frontiera dell’Audio Spaziale di Io sì, Fatti sentire, Simili e Laura Xmas, iconici album dell’artista. Reduce da un anno di incredibili successi, la vincitrice del Golden Globe 2021 nella categoria miglior canzone originale sarà la prima artista italiana a pubblicare l’intera discografia in Audio Spaziale.

Laura Pausini sarà anche la prima artista italiana a essere intervistata su Apple Music Radio. Giovedì 4 novembre alle ore 9:00 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva dell’artista di Solarolo.

In occasione dell’uscita, Laura4U promuove un’iniziativa esclusiva regalando a tutti i fan iscritti la possibilità di accedere a uno speciale abbonamento ad Apple Music per ascoltare gli album della loro beniamina “come non li avete mai sentiti prima!”.