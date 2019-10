Laura Pausini annuncia il raduno del fan club: il 5 settembre a Faenza

FAENZA. L'enigmatico messaggio lanciato sui social in cui anticipava un annuncio aveva fatto pensare a molti che si trattasse di una gravidanza. Ventiquattro ore di mistero in cui i tanti appassionati avevano pensato di tutto, compreso un possibile concerto a sorpresa. Ma a svelare l'arcano e a smentire l'arrivo di un figlio è stata la stessa cantante; il messaggio riguardava la comunicazione del raduno del fan club in programma a Faenza il 5 settembre 2020.

