L'Andrea Costa Imola annuncia il rinnovo di Bowers

IMOLA. L’Andrea Costa Imola Basket annuncia il rinnovo del contratto per l’atleta statunitense Tim Bowers per la nuova stagione sportiva di serie A2 2019-2020. Guardia classe 1982, di 188 centimetri, Tim ha chiuso la scorsa stagione con ottimi numeri: 15.8 punti, 4.6 rimbalzi e 4.3 assist medi a partita, per un totale di 30 gare a referto. Originario di Milwaukee, nel Wisconsin, ha iniziato la sua carriera al College di Mississippi State (NCAA), dove ha trascorso i suoi primi 4 anni da cestista, prima del debutto in D-League e WBA. Inizia la sua avventura sportiva dapprima in Israele con l’Hapoel Gerusalemme, dove disputa tre stagioni entusiasmanti, tanto da ricevere poi la chiamata di Caserta, nel 2009, in Serie A1. Dopo le due stagioni con Caserta (2009-2011), un biennio a Venezia, sempre in A1, prima della vittoria del campionato di DNA Gold con Torino nel 2013/2014.

Ferentino, Jesi e Biella (Serie A2) sono le tre squadre con cui Tim ha giocato nei campionati successivi, raggiungendo sempre i playoff e guidando i suoi compagni da autentico leader. Nella stagione passata si è rivelato per l’Andrea Costa un grande colpo di mercato, che ha innalzato senza dubbio il livello qualitativo del roster con uno stile di gioco elegante e ordinato, proprio ciò di cui aveva avuto bisogno la società per raggiungere la salvezza.

Questo il commento del coach Biancorosso, Emanuele Di Paolantonio, a proposito del ritorno del nostro Tim: “Non servono molte parole riguardo la conferma di Tim. Un giocatore sul quale avevo puntato molto lo scorso anno, che ha ripagato in pieno la nostra fiducia, e la cui conferma soddisfa certamente anche il club e tutti i nostri tifosi. Avremo bisogno del suo pieno supporto quest’anno, in termini di leadership e produzione, ma anche in termini di apporto e sostegno per il resto del gruppo. Abbiamo scelto Tim perché siamo certi possa darci tutto questo, aiutandoci a raggiungere nuovamente l’obiettivo salvezza.” Dunque notevole la soddisfazione da parte del club e del giocatore stesso che afferma: “Sono felicissimo di trascorrere un altro anno a Imola, dove sono stato benissimo. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione e di abbracciare tutti i tifosi.”

Domani 2 agosto 2019 alle 17 al Bar Renzo di Imola verrà presentata l’ala grande Stefano Masciadri, nuovo acquisto della società.