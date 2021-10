Ladro in folle fuga contro mano sulla Secante a Cesena

Caccia al ladro per le strade di Cesena. Un inseguimento che per ora non è andato a buon fine per la polizia. Il fuggiasco si è messo eccessivamente in pericolo e gli investigatori hanno desistito. È passato sotto ad un numero tale di telecamere di sicurezza che gli agenti confidano di poterlo raggiungere in un secondo momento e di consegnare sufficienti accuse alla magistratura. Due mattine fa una vettura in borghese del commissariato era riuscita ad intercettare un uomo che a bordo di una Lancia di colore bianco si aggirava per Torre del Moro per assestare furti. Alla vista dei poliziotti l’autista è fuggito. Inseguito fino alla Secante quando, con una manovra azzardatissima e pericolosissima, ha imboccato contro mano la strada. I poliziotti a quel punto hanno alzato il piede dal gas. Le indagini sulla vettura e sul suo autista sono in corso grazie alle telecamere di sicurezza cittadine.