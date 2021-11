“La scuola cattolica” di Mordini al “Nightmare”

Tra i tanti appuntamenti e film in programmazione al “Ravenna Nightmare film fest”, in questi giorni al Palazzo dei congressi di largo Firenze, cresce l’attesa per la proiezione del film “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, in programma giovedì 4 novembre alle 21. Sarà lo stesso regista ravennate Mordini a presenterà in sala il suo film che tanto sta dividendo la critica. Il discusso lungometraggio, dedicato al massacro del Circeo e tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati, racconta il tragico delitto avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 1975 ai danni di due giovani amiche. Una sola si salvò. Info: www.ravennanightmare.it