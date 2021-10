La sanità e le sfide del Covid. La Fp Cgil: «Si affrontino i disagi degli ospedali di Forlì e Lugo»

Bene la sosta gratuita per i dipendenti dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma serve di più per supportare la sanità locale nella battaglia contro il Covid. Lo sostiene con forza Fp Cgil in una nota: “Fp Cgil dell’intera Ausl Romagna accoglie con favore la nuova Convenzione che sarà sottoscritta da Ausl della Romagna e dal Comune di Cesena, che porterà alla sosta gratuita e riservata per i dipendenti nel parcheggio coperto alla piastra del Bufalini. Per anni la problematica della difficile e costosa sosta per i dipendenti ci aveva portato come Fp Cgil e come Cgil di Cesena a sollevare la questione sia tramite segnalazione all’amministrazione locale che all’Ausl. Solo la terribile pandemia ha però permesso di iniziare un percorso che ha portato a questo primo passo. Fp Cgil sa tuttavia che non sarà una risposta del tutto risolutiva, dato il numero elevato di dipendenti e il loro lavorare su turni. Monitoreremo quindi il reale impatto di questa scelta, auspicandoci un inizio di risoluzione anche delle problematiche che abbiamo sollevato all’azienda su altre situazioni disagevoli, ad esempio all’ospedale di Forlì, e all’ospedale di Lugo. Fp Cgil ritiene comunque prioritari altri tre fondamentali bisogni:

– lo stop al numero chiuso per 3 anni nelle facoltà sanitarie

– aumento delle assunzioni

– stabilizzazioni per i precari Covid”.

Per questi temi è in atto una raccolta firme con una petizione su change.org al link Https://chng.it/k7wq5Qq6xV