La Romagna al Salone del libro di Torino

I l Salone è tornato e la Romagna degli editori e degli autori si fa trovare pronta ed entusiasta. Da oggi e fino a lunedì 18 ottobre, il Salone internazionale del libro di Torino riparte in presenza dal Lingotto Fiere di Torino per Vita supernova: una 33ª edizione speciale, la prima in presenza nel post pandemia e la prima in versione autunnale. Per l’editoria romagnola e per i suoi autori è il momento di ritrovarsi per nuovi lanci, anteprime e quel tocco di esuberanza extra che la caratterizza.

Il rilancio di Nda Press

Succede così per Nda Press, casa editrice riminese attiva dal 2003 che aveva cessato l’attività. «Saremo presenti nel nuovo padiglione Oval insieme ad altri due marchi editoriali: Interno4 e Goodfellas edizioni – racconta il direttore editoriale Massimo Roccaforte –. Per la Romagna la novità principale riguarda le nuove pubblicazioni di Nda Press che riprendono proprio al Salone con la nuova collana “La biblioteca del pensiero rivoluzionario”» : grandi classici del Novecento in nuove edizioni o curatele speciali, per ripercorre insieme ai grandi uomini e alle grandi donne della storia il pensiero ribelle che sta alla base della critica alla società capitalista. I primi titoli della collana, che saranno presentati in fiera in anteprima e subito dopo saranno in libreria, sono le antologie degli scritti di: Mao Tse-tung, Errico Malatesta, Antonio Gramsci, Ulrike Mehinof e Joyce Lussu.

La prima volta di Clown Bianco

Per la casa editrice ravennate Clown Bianco, fondata nel 2016 da Vania Rivalta insieme a Matteo Diversi e a Stefano Mazzesi, dedicata al noir, al thriller, al giallo e alla narrativa mainstream, l’emozione è particolarmente intensa: «Questo è il nostro primo Salone con uno stand tutto nostro – racconta Vania Rivalta –, siamo nati da qualche anno e adesso il nostro catalogo ci permette di avere uno spazio che non sia uno stand collettivo. Eravamo già pronti nel 2020 poi è arrivata la pandemia e abbiamo atteso. Molti nostri autori saranno presenti per dei firmacopie: questo ci permette di vivacizzare le presenze allo stand garantendo le norme anti covid perché all’interno del nostro spazio non possiamo ospitare più di una persona per volta. Tra i nostri autori ci saranno il ravennate Stefano Bon con il romanzo Così come sei e Cristina Brondoni che ha appena ricevuto il Premio Giallo Garda con il romanzo L’appartamento dell’ultimo piano».

Aiep: viva la diversità culturale

La Aiep di San Marino, storicamente dedicata alla narrativa straniera e ai saggi sull’Africa e l’Oriente, sarà presente all’interno dello stand di Adei, Associazione degli editori indipendenti. «Siamo molto contenti di esserci – racconta Giuseppe Morganti, amministratore e direttore editoriale di Aiep – e di poter così assicurare anche la rappresentanza dei piccoli editori e garantire la diversità culturale. Saremo presenti con tre collane: la “Melting pot”, narrativa dai Paesi del Sud, con “I caribù”, narrativa in lingua italiana dedicata ai giovani autori, e con la collana di saggi “I grandi manuali”: il nostro Salone si aprirà proprio con un libro di questa collana: Uomini o marziani. Marte e L’origine della vita del giornalista scientifico Stefano Cavina».

Rusconi, Plesio, Giubilei Regnani

Tra le altre case editrici romagnole anche la Rusconi di Santarcangelo, dedicata principalmente a bambini e ragazzi, la Plesio di Forlì, focalizzata su fantasy e fantascienza, e che da poco sperimenta la narrativa interattiva, e la Giubilei Regnani – Historica di Cesena, dedicata alla narrativa, alla saggistica e al viaggio.

Oggi c’è Laura Fontana

Inoltre, in rappresentanza della Romagna, tra gli autori presenti al Salone c’è la riminese studiosa della Shoah Laura Fontana: presenta oggi Gli Italiani ad Auschwitz (1943-45). Deportazioni, “Soluzione finale”, lavoro forzato. Un mosaico di vittime. Il libro, pubblicato dall’Auschwitz Memorial-Muzeum Auschwitz, espone un punto di vista nuovo su Auschwitz, campo di sterminio ma anche sistema ben organizzato di attività industriali e agricole.

Sabato firmacopie di Stefano Bon

Sabato 16 ottobre il già citato Stefano Bon farà il suo firmacopie per il libro “Così come sei”. «Non è il mio primo Salone – racconta –, sarà almeno la decima volta: ci sono stato in passato come autore ma anche come operatore e organizzatore di Scrittura festival. Il Salone è il luogo dei libri per eccellenza e poter tornare in presenza segna una rinascita importante. Sono contento anche del mio momento di firmacopie, chiaramente ci sono scrittori straordinari ma per me il fatto stesso di poterlo fare è importante, per l’incontro fisico con il lettore».

Il punk ai confini della balera

In una serata speciale tra musica e parole il 16 ottobre ci saranno anche gli Extraliscio: presenteranno in anteprima insieme a Elisabetta Sgarbi il loro libro: Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera pubblicato con La Nave di Teseo (palco live, ore 18).

Qual è il rapporto tra cultura ed economia? Si esprime con la nuova Legge regionale a sostegno dell’editoria del libro, condivisa con le associazioni di settore. Il progetto di legge della Giunta è stato approvato nei giorni scorsi in Assemblea legislativa. Promozione, rafforzamento, reti di impresa, traduzioni e innovazione digitale: queste le principali azioni previste dalla nuova Legge regionale. «Sono misure concrete per rilanciare il comparto regionale dell’editoria a livello nazionale e internazionale» ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori. Il provvedimento valorizzerà le produzioni emiliano-romagnole in Italia e all’estero, l’integrazione con imprese di altri settori culturali e la pubblicazione in lingua straniera di opere relative alla storia e cultura regionale. In Emilia-Romagna sono attive 169 case editrici, il 9,5% del totale nazionale, con una produzione di 7.137 titoli (8,3% sul totale). L’attenzione è rivolta anche alle piccole e medie imprese, con uno stimolo alla creazione di nuove attività, promuovendo capacità imprenditoriali e occupazione. D.C.