La Rimini dei ragazzi che leggono: torna “Mare di libri”

Rimini è pronta a colorarsi nuovamente di blu e arancione per Mare di libri. Festival dei ragazzi che leggono, kermesse letteraria che, giunta ormai alla sua 16ª edizione, costituisce un unicum nel panorama culturale italiano e non solo. Infatti, a differenza di tante altre iniziative rivolte al target adulto o a quello dell’infanzia, il festival riminese nasce espressamente come occasione di partecipazione, incontro e crescita per il mondo dei lettori e delle lettrici adolescenti, e ogni anno vede aumentare il numero dei tantissimi volontari che scelgono di partecipare al calendario di appuntamenti, che anche in questo 2023 si preannuncia ricchissimo e che si svilupperà in diversi punti del centro storico, nell’arco di tre giornate, dal 16 al 18 giugno.

Nella conferenza stampa di presentazione, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricordato l’intervento di Allegra, giovane volontaria della manifestazione che – in occasione dell’evento organizzato per la candidatura della città a Capitale della cultura 2026 – ha sottolineato la necessità di «rendere la cultura accattivante e sempre più fruibile, e la valenza del festival, inteso come luogo ove i giovani possano essere veri protagonisti, sentirsi ascoltati e parlare in prima persona, senza che gli adulti lo facciano in loro vece».



La locandina del festival è stata creata dal celebre illustratore e fumettista Gud, che ha scelto di rappresentare un gruppo di ragazzi che, a bordo di un libro diretto verso Rimini, si ritrovano insieme, l’uno accanto all’altro, a osservare un cielo stellato, ricco di tutte le bellezze che si ritrovano anche tra le pagine di narrativa.

Oltre 40 gli eventi che anche quest’anno gli organizzatori, diretti in primis da Alice Bigli, presidente dell’Associazione Mare di Libri, hanno previsto per il macro evento dedicato al mondo della letteratura per ragazzi e ragazze. Ritornano alcuni appuntamenti ormai classici e consolidati, come Tutto sull’autore, retrospettive su un singolo scrittore, Dentro al libro, dedicato all’approfondimento di un volume specifico e di recente pubblicazione (con lettori e lettrici formati da Alessia Canducci), e gli attesissimi Speed date con gli editor, imperdibili occasioni per conoscere le novità editoriali e le modalità attraverso cui si declina il lavoro all’interno delle diverse case editrici.



Tornano poi i dibattiti, tre distinte occasioni di riflessione sulla letteratura young, riservate agli ospiti e ai volontari, che analizzeranno il rapporto tra intelligenza artificiale e scrittura, il concetto di politically correct in narrativa e la tematica dell’aggiornamento del canone letterario.

Tra i format nuovi, interessanti i tre eventi intitolati 1 parola 2 generazioni, incentrati su tematiche contemporanee: Vera Gheno e Giulia Blasi interverranno sul concetto di “parità”, attorno alla “scuola” dialogheranno Enrico Galliano e Gaja Cenciarelli, mentre sul “lavoro” rifletteranno Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon).

Grande novità saranno poi gli incontri dedicati ad alcuni specifici generi letterari, scelti dai ragazzi e dalle ragazze, e tornati alla ribalta grazie a testi, serie tv e film: il fantasy, le riscritture mitologiche e il tema della criminalità giovanile. Conosceranno poi un potenziamento i laboratori, che anche nelle scorse edizioni hanno riscosso molto successo, e che quest’anno saranno dedicati a tematiche diverse, dalla poesia (con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli) alla scienza e all’ambiente (con Andrea Vico), dai classici della letteratura alle potenzialità insite nella mindfulness (con Elisa Castiglioni), passando per il mondo dei fumetti (con Gud).



Da segnalare anche la possibilità, per i giovani partecipanti al festival, di prendere parte a due diverse cene organizzate con autori esordienti, occasioni che permetteranno l’interazione diretta e il confronto tra i ragazzi e chi ha da poco debuttato nel mondo editoriale.

Infine, tra le sorprese di questa sedicesima edizione, ci sarà anche un microfestival misterioso: una serie di microeventi che vedranno la partecipazione di un gruppo ristrettissimo di partecipanti e che non compariranno nel programma ufficiale, ma solo in modalità analogica e il giorno stesso in cui avverranno: si tratterà di una sorta di giochi con l’autore o di visite a uno dei luoghi che lega Rimini a un particolare scrittore. Grande attesa anche per la consegna, durante l’ultima giornata del festival, del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti del 2022, scelto tra la cinquina di finalisti – selezionata da esperti lettori adults – da una giuria di 10 fortissimi giovani lettori, provenienti da diversi club di lettura italiani. Il premio, giunto ormai al decimo anno, conoscerà anche una nuova sezione: verrà infatti premiata anche una graphic novel, scelta da una terna di volumi selezionati.



Infine, il concorso Ciak, si legge!, arrivato alla sua tredicesima edizione, incoronerà i due migliori booktrailer tra quelli sottoposti nel corso dell’anno dai giovani videomaker, appartenenti a due distinte categorie, “scuola media” e “superiori”. Tra gli ospiti, oltre a quelli già nominati, ci saranno Manlio Castagna, Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Igor De Amicis, Antonio Ferrara, Cecilia Randall, Anne Fine, Guus Kuijer e Dark Visser.