La Ravenna dei grandi incontri: torna “Scrittura festival”

Dal 25 maggio al 15 giugno torna in provincia di Ravenna Scrittura festival, giunto alla sua decima edizione. Diretto da Matteo Cavezzali, il festival si svolge tra Ravenna e Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola e, per la prima volta, Faenza.

«È un appuntamento molto atteso quello con Scrittura Festival – affermano il sindaco Michele De Pascale e l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – e che ogni edizione sorprende per ospiti e contenuti. Questo decimo anno vedrà protagonista un programma eterogeneo e stimolante, ricco di spunti di riflessione e che incrocerà linguaggi e tematiche diverse. Ancora una volta Scrittura porrà Ravenna al centro di una programmazione ampia che si apre al coinvolgimento di tante località della nostra provincia in un unico festival. Da sottolineare la collaborazione con la Biblioteca Classense e le altre biblioteche del territorio provinciale e, per coinvolgere anche i più giovani, l’organizzazione di incontri curati dalla sezione Holden della Classense. Segnaliamo con grande piacere e orgoglio il fatto che il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri abbia scelto di partecipare a “L’ora che volge il disìo”, lettura perpetua della Divina Commedia alla Tomba di Dante, testimoniando ancora una volta il legame e l’ispirazione che unisce il sommo poeta alle penne più importanti della letteratura contemporanea».

Un calendario ricchissimo e molto denso, che in alcune giornate prevede fino a tre appuntamenti, incentrati a Ravenna alla Biblioteca Classense, e che si aprono in provincia al chiostro del Carmine e al Pavaglione di Lugo, al teatro Binario di Cotignola, al parco Piancastelli di Fusignano.

Tra i tanti ospiti, come detto la scrittrice Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, docente di Scrittura all’Università di Princeton, insignita dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama con l’ambita Medaglia nazionale per l’arte; i Premi Strega Domenico Starnone e Francesco Piccolo, la vincitrice del Campiello Rosella Postorino ritornata in libreria dopo il best-seller internazionale Le assaggiatrici (Feltrinelli), il maestro del noir italiano Carlo Lucarelli, Antonella Lattanzi e tanti altri.

Molti anche gli ospiti dal mondo dello spettacolo: il conduttore Alessandro Cattelan che parlerà di Accento, la sua casa editrice; Rocco Tanica del gruppo Elio e le Storie Tese, che ha scritto un libro insieme a una intelligenza artificiale; Malika Ayane, cantante con sette album all’attivo e al suo esordio nella letteratura. Ospiti anche Sabina Guzzanti, con la sua distopica ironia che coniuga fantascienza e ambientalismo, Roberto Mercadini col suo nuovo lavoro dedicato all’ironia nella Bibbia, e il regista Marco Baliani.

Il programma si arricchirà di incontri per i più giovani curati dalla sezione Holden della Classense e di performance a cura del gruppo teatrale Spazio A.

«Quando Scrittura festival è nato non avrei mai pensato che potesse crescere tanto – spiega lo scrittore Matteo Cavezzali che ne è ideatore e curatore artistico –. Negli anni è cresciuto come numero di eventi, di autori e di pubblico. Oggi è una realtà consolidata e attesa. Mi piace molto quando sconosciuti per strada mi fermano per chiedermi novità e indiscrezioni sul programma dell’anno seguente. Questo è stato possibile grazie all’impegno del Comune di Ravenna, di quello di Lugo e degli altri Comuni che via via si sono aggiunti lungo il percorso, ma anche dei molti volontari che da sempre collaborano alla realizzazione di questo progetto e della vasta comunità di lettori ravennati e non solo. Oggi Scrittura è un festival a cui gli scrittori ambiscono essere invitati e questo ci rende molto orgogliosi».

Scrittura festival avrà come sempre un epilogo in Trentino con Scrittura sulle Dolomiti che si svolgerà dal 7 al 9 agosto in Val di Fassa.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito senza prenotazione. Il programma completo è consultabile sul sito www.scritturafestival.com.