La prof si contagia: seconda media in quarantena a Cesena

Coronavirus: restano stabili (anche dal punto di vista numerico-quantitativo) le condizioni dei pazienti della San Lorenzino coinvolti nel focolaio esploso in questi giorni alla casa di cura di via Natale Dellamore.

Sul fronte Covid da segnalare poi che questa mattina non entreranno in classe alunni di una 2ª Media a S. Egidio. Una loro docente si è ammalata e tutti, anziché andare in aula, dovranno presentarsi per il tampone prima della quarantena e della prevedibile didattica a distanza.

I contagi nell’area cesenate sono stati 17 nelle ultime 24 ore di controlli.

Sono 8 femmine e 9 maschi di cui 12 riconducibili tramite tracciamento a persone vicine a casi già noti della malattia, quattro sintomatici ed un tampone eseguito dopo il rientro da un viaggio all’estero. Sei le persone guarite.

L’età media dei nuovi positivi è stata di 41,8 anni.