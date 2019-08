La posta del cuore: mollata online dopo 4 anni

Siamo stati insieme 4 anni, fra alti e bassi. In realtà la nostra storia è sempre stata tormentata, ma ci sono stati periodi bellissimi. Poi lui è sparito, non rispondeva più al telefono, e quando lo faceva mi parlava distaccato, come fossi stata quasi una sconosciuta. Una notte mi ha scritto su whatsapp che era confuso, gli sembrava di non aver combinato niente nella vita e si faceva mille domande, ma con pazienza e con me accanto ne sarebbe uscito. Due giorni dopo mi scrive su whatsapp che l’amore che c’era un tempo non c’è più e che tutto quello che desidera è stare da solo. Poi mi ha bloccato su whatsapp e su facebook. Ho provato a chiamarlo e non risponde, gli ho scritto una mail, ma niente.

Tagliata via dalla sua vita come un ramo secco. Gli amici comuni dicono che lo vedono strano e agitato, io so solo che non mi capacito di essere stata mollata con un messaggio dopo 4 anni di fidanzamento.

Roberta83

Catia Donini



Cara amica, ormai on line si fa di tutto: si comprano i viveri, si scelgono abiti e scarpe, ci si conosce, si amoreggia, figuriamoci se non ci si lascia. Certo questo esemplare irrisolto di UCB (Uomo Che Boh) non è il compagno ideale: pensa di non aver combinato nulla nella vita, e fino a qui okay, il giorno dopo per uscire dalla nebulosa escrementizia ha bisogno dell’aiuto dell’amata, quello appresso ha bisogno di star solo.

Alla fine, siamo sempre dalle parti della famosa pausa di riflessione, solo che qui il tipo non vuol nemmeno riflettere. Rifletta Lei per tutti e due, e poi lasci perdere.

Prendiamo per buona la crisi del giovinotto, ma uno che dopo 4 anni la blocca sui social senza manco guardarla in faccia per dirle che è finita io lo lascerei stare. So che è difficile per chi è ancora preso catafottersene (come direbbe il nostro vate Camilleri), ma eviti come la peste bubbonica le impressioni degli amici comuni, che sentendosi come una sottiletta in un sandwich dicono cose a caso. Se anche il suo ex fosse strano o agitato, a noi cosa (im)porta? Strano forse lo è sempre stato e Lei era ottenebrata dall’ammmmore, che si agiti un pochino dopo essersi comportato da pavido ci può stare. Lei opti per il “delete” totale.

Lui l’ha bloccata su whatsapp? Lei cancelli proprio il numero dalla rubrica, faccia un bello scatolone per la Caritas e per Ebay con i regali di lui, e incarichi complici fedeli di tenerle ferme le mani quelle sere in cui la nostalgia o gli spritz la spingerebbero a gesti inconsulti (e non vada sotto casa di lui a urlare cosacce). Si ripeta che quei 4 anni per Lei hanno significato una cosa, per il Suo ex un’altra. Poi nulla vieta che l’uomo confuso riveda la luce, ma aspetti che sia del tutto fuori dal tunnel del “non so cos’ho”, sennò al buio ci trascina pure Lei, e poi son guai veri.