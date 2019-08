La posta del cuore: finisce sempre per i tradimenti dei miei ex

Io non credo più all’amore, dopo due fidanzamenti lunghi (7 anni uno, quasi 11 l’altro) finiti per tradimenti dei miei ex. Non capisco se sono sfortunata io o bisogna accontentarsi.

Giusy

Catia Donini

Dipende da quel che si vuole, cara amica. Le relazioni finiscono, è importante avere fortuna e bla bla bla (sostituisca con le frasi che già sente sicuramente ovunque e da chiunque). Non è questione di sfortuna, né di “accontentarsi”, concetto che qui mi sembra indicare il tenersi le corna con nonchalance, per non restare da sole. Se sente di non credere più nell’amore, amen, non c’è una legge che ci obblighi a farlo, viva la Sua vita e non si faccia condizionare più di tanto dal passato, ovvero non diventi una di quelle persone che “gli uomini son tutti uguali”. Lei non crede più all’amore, e va benissimo anche così: magari sarà l’amore a credere in Lei, un giorno di questi.