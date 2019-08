La posta del cuore: costruire mattone su mattone

Un sacco di donne che vanno sui siti di incontri dicono di voler trovare l’amore vero, ma poi dopo un paio di appuntamenti scopri che vogliono solo un fidanzato per il fine settimana, per le uscite o per le vacanze, e di costruire cose serie non se ne parla.

Toni59

Catia Donini

Caro amico, continuo a ricevere mail più o meno di questo tenore da uomini e da donne, quindi –dopo averci riflettuto non poco- sono giunta a una desolante conclusione: siete tutti lì nel mucchio, ma non vi incontrate. Com’è possibile che tanti uomini mi scrivano che beccano donne che non vogliono costruire cose serie e tante donne mi scrivano la stessa cosa? Non ne vengo a capo. A meno che non sia la solita, vecchia questione: alla resa dei conti, non vi sentite attratti dal partner giudizioso e dall’orizzonte un po’ più ampio della “frequentazione”, ma da quello che sfugge, vi vuole ma non troppo, c’è oggi e domani chissà, il tipo alla “visualizza e non risponde”. Io non ho soluzioni a questo problema, anche se nei miei sogni meno reconditi vorrei venirvi a prendere uno alla volta, mettervi in un enorme campo di grano (visto in tanti film americani, sì), gli uomini da una parte e le donne dall’altra, tutti voi che cercate cose serie, e lasciarvi lì tutti insieme fino a che non vi siete beatamente mescolati. Scherzo, ovviamente, ma non troppo. Però, e qui scherzo un po’ meno, Lei mi deve spiegare cosa c’è di male ad essere il fidanzato che si vede il fine settimana, con cui si esce o si va in vacanza: Lei parla di donne, nella mail, non di ragazzine, e 59 potrebbe essere la Sua età o il Suo anno di nascita.

In entrambi i casi non scarterei l’idea di vedersi con cautela, quando si vuole, viaggiando insieme e andando fuori a cena. In ogni caso per “costruire” qualcosa si passa dal mattone su mattone, e questi passaggi che Lei vede come appannaggio –parrebbe- di donne incontentabili e un filo dissolute, sono i migliori mattoni su cui edificare una casa (ma anche un garage).