“La musica al plurale femminile”: il Mei cerca artiste per evento live

ll Mei presenta “La musica al plurale femminile” con la nuova edizione dell’Onda Rosa Indipendente per Sos Donna dopo i successi degli anni precedenti andati in onda su Rai Radio Live.

L’evento live si terrà nella Giornata contro la violenza sulle donne di giovedì 25 novembre dalle ore 21.30 al Piccadilly Club , Via Cavour 11, Faenza

Cantautrici, cantanti e dj e tanto altro al “Femminile plurale” da non

perdere per una serata unica ed esclusiva. Interverranno autorità, istituzioni, associazioni e altre realtà.

Hanno già aderito le cantautrici Marzia Stano in arte Una con la nuova etichetta Elastico, Roberta Giallo, madrina del Premio dei Premi al Mei, Giulia Mei e il duo folk acustico delle Emisurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete.

Le artiste che volessero aderire possono scrivere a: segreteria@materialimusicali.it fino al 31 ottobre.

In partnership con Rai Radio Live. Il programma sara’ registrato e sara’ messo in onda da Rai Radio Live.

All’ingresso ci sarà la possibilità di contribuire con un’offerta libera alla raccolta fondi per i centri antiviolenza per le donne. Presenta Anna De Leo, conduttrice e speaker di Faenza Indie, la web radio della Casa della Musica che raccoglie la creatività degli artisti emergenti del territorio.

